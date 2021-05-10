ماكرون الوسطي ينحو الى استراتيجية يمينية قبل عام من الانتخابات الرئاسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رغم انتخابه بناء على برنامج وسطي، انتهج الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال ولايته سياسة تنحو الى اليمين، وهي استراتيجية يتوقع ان يؤكدها خلال حملته الرئاسية في 2022 سعيا الى إعادة انتخابه، لكن الامر لا يخلو من أخطار.

حتى الساعة، تتوقع كل استطلاعات الرأي ان يتأهل ماكرون للدورة الثانية ليواجه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في نسخة مكررة للعام 2017.

لكن التقدم المريح الذي كان يتمتع به قبل أربعة أعوام (32 نقطة) تبدد، ويبدو أن المعركة ستكون حامية هذه المرة.

والسؤال: هل يتخلى ماكرون عن مبدأ "لا يمين ولا يسار" الذي أتاح له ان يصبح أصغر رئيس للدولة الفرنسية منذ نابوليون بونابرت؟

كل المؤشرات تدل على ذلك، بدءا بالانتخابات الاقليمية المقررة في حزيران/يونيو والتي سيدعم حزبه فيها المرشحين المحافظين من الجمهوريين في جنوب شرق فرنسا.

ففي مواجهة يسار منقسم ومتراجع منذ زمن طويل في استطلاعات الرأي، "يعلم (ماكرون) جيدا أن الخطر مصدره اليمين ويبذل ما في وسعه لإحداث انقسام في صفوفه"، على قول غاييل سليمان رئيس معهد اودوكسا للاستطلاعات.

في أي حال، فان رئيسي وزرائه ادوار فيليب (2017-2020) وجان كاستيكس ينبثقان من اليمين، على غرار العديد من وزرائه الرئيسيين.

ويبدو أن المناورة تفعل فعلها، فقد اعلن اليمينيان كريستيان ايستروزي وهوبير فالكو عمدتا نيس وتولون (جنوب شرق) أنهما سيغادران صفوف الجمهوريين ليصبحا أقرب الى الحزب الرئاسي.

ومعلوم أن اليمين منقسم بشدة بين نهج محافظ وآخر يميل الى الاعتدال ويجسده رئيس منطقة هو-دو-فرانس (شمال) كسافييه برتران.

وحذر الاخير مما اعتبره "لعبا بالنار" و"خطرا مميتا" لانه "عبر جعل مارين لوبن معارضة وحيدة، فإن (ماكرون) يوفر الظروف الموضوعية لانتصار اليمين المتطرف".

هل تبدو فرنسا بلدا يمينيا وخصوصا أنها لم تختر سوى رئيسين يساريين منذ 1945؟ ينحو استطلاع للرأي اجراه مركز فوندابول للابحاث الى تأكيد هذه الفرضية ما دام 38 في المئة من الناخبين يؤيدون اليمين (مقابل 33 في المئة العام 2017) في حين لا يحظى اليسار سوى بدعم 24 في المئة (مقابل 25 في المئة في 2017).

وفي هذه الدراسة الاوروبية، يبدي الفرنسيون تحفظا شديدا عن الانفتاح في ملف الهجرة وترى غالبية منهم (62 في المئة) أن الإسلام يشكل خطرا على الجمهورية.

وأذا كان ماكرون قد انتخب العام 2017 بنسبة لا بأس بها من ناخبي اليسار، فعليه هذه المرة أن يعول على خزان من اصوات اليمين.

وفي هذا السياق، عمد الى تطوير خطابه حول قضايا الامن عبر تبني خط أكثر تشددا، في وقت تظهر الاستطلاعات ان هذا الملف هو احد الانشغالات الرئيسية للناخبين.

وشهدت فرنسا سلسلة هجمات إسلامية في الاعوام الاخيرة، من مثل اغتيال المدرس سامويل باتي في تشرين الاول/اكتوبر 2020 عبر قطع رأسه بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية تظهر النبي محمد.

وفي ما يتجاوز الاعتداءات، فان وقائع عدة تجبر الرئيس على الرد، على غرار قتل شرطي في افينيون الاسبوع الفائت خلال عملية لمكافحة المخدرات.

غير أن تكتيك ماكرون يفترض تحمل الخسارة الكاملة او الجزئية لقاعدة اليسار الناخبة، وخصوصا بعدما سمته "رئيس الاغنياء" على خلفية خفضه الضرائب على الاكثر ثراء وإصلاح نظام التقاعد.

وعلق غاييل سليمان "كلما قام بذلك أعطى ناخبي اليسار الانطباع بأنه رئيس يميني، الامر الذي يجعل دعوتهم الى التصويت له في الدورة الثانية في حال واجه مارين لوبن كما في المرة الاخيرة، امرا بالغ التعقيد".

ونبه معهد جان جوريس الى أن ماكرون قد يدفع القاعدة اليسارية الى الاحجام عن تأييده بحيث لا تسارع الى التصويت له حتى لو واجه مارين لوبن.

ويزداد مشهد الانتخابات غموضا انطلاقا من كيفية إدارة أزمة كوفيد-19.

فقد اظهرت استطلاعات اودوكسا في الاشهر الستة الاخيرة أن نحو فرنسيين اثنين من ثلاثة، وهو رقم ثابت، لا ينظران بعين الرضا الى سياسة ماكرون الصحية.

ولكن إذا كان الناخبون ينتقدون بطء عملية التلقيح، فإن معظمهم يوافق على سياسة الرئيس لدعم الشركات والموظفين الذين أضرت بهم الازمة، وذلك عبر الاستعانة بالمال العام.

وعلق مسؤول في الغالبية الحاكمة "مع الأزمة، بات الناس هم الأولوية. على ايمانويل ماكرون أن ينجح إذن في الانتقال من صورته كمرشح الانعتاق في 2017 الى صورة الرئيس المرشح الحامي إذا شاء أن يفوز العام المقبل".