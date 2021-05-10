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ولي العهد البحرين يصل الإمارات وولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبليه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

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وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى الإمارات.

 

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقدمة مستقبلي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

 

ويضم الوفد المرافق للأمير سلمان بن حمد آل خليفة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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