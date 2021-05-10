شكرا لقرائتكم خبر عن توتر كبير بالقدس وتسعة شهداء في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساد توتر كبير مدينة القدس المحتلة، الإثنين، وإثر مواجهات عنيفة، قررت السلطات الإسرائيلية إخلاء الحائط الغربي (البراق) الذي احتشد فيه آلاف المتشددين اليهود لإحياء ذكرى ما يسمى «توحيد القدس»، فيما دوت صافرات الإنذار بعد الإعلان عن سقوط صاروخ قادم من قطاع عزة على منزل في ضواحي المدينة، بينما أسفرت غارات إسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن المتشددين اليهود ألغوا مسيرة لإحياء ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1967 والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.

وقالت مؤسسة «أم كالافي» الإسرائيلية المنظمة لمسيرة لمستوطنين باتجاه المسجد الأقصى: إن «المسيرة ألغيت بعد أن أجبرت الشرطة الإسرائيلية المشاركين على تغيير مسارهم وتجنب دخول البلدة القديمة عبر باب العامود».

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في البحر الميت وجنوب أريحا وتل أبيب والخضيرة، وجرى إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي ونقل أعضاء الكنيست إلى منطقة محمية بعد إطلاق الصواريخ على القدس.

وتبنت حركة «حماس» إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه القدس، وقالت وسائل إعلام، إنها «بلغت سبعة، تم اعتراض واحد منها»، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن «صاروخاً مضاداً للدروع أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل».

وقالت وكالة «رويترز» إن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مواقع في شمال غزة رداً على إطلاق الصواريخ. وقال شهود عيان إن خمسة صواريخ على الأقل «جرى اعتراضها» فوق منطقة بيت شميش غربي القدس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيرسل تعزيزات إلى الحدود مع غزة، ويغلق معظم الطرق بين التجمعات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، ويعلق خدمة القطارات بين عسقلان وبئر السبع، ويغلق شاطئ زكيم، الواقع شمال قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ وبالونات حارقة في الأيام الأخيرة.

كما أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي تعليمات بتعليق أكبر تدريب عسكري في البلاد منذ سنوات «عربات النار» لليوم الذي يليه، وأمر الجيش الإسرائيلي بتركيز كل الجهود على الاستعدادات لسيناريوهات التصعيد في غزة والضفة الغربية. (وكالات)

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