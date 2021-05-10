شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: جرعة واحدة من "أسترازينيكا" تقلل خطر الوفاة 80% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الاثنين، إن بيانات من عمليات التطعيم بلقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 تظهر أن جرعة واحدة منه تؤدي إلى تراجع خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة 80 بالمئة.

وأوضحت أيضاً إن تحليلها الجديد يظهر أن الحماية من خطر الوفاة التي يوفرها لقاح فايزر وبيونتيك ترتفع من حوالي 80 بالمئة بعد الجرعة الأولى إلى 97 بالمئة بعد جرعتين.

وسجلت بريطانيا، الاثنين، زيادة طفيفة في الإصابات اليومية بكوفيد-19 لكن الوفيات ظلت منخفضة مع الإبلاغ عن 4 حالات وفاة فقط خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة. وأظهر الإحصاء الرسمي اليومي أن بريطانيا سجلت 2357 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 1770 في اليوم السابق.