شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تصف «المتحور الهندي» بأنه البديل «المثير للقلق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وصفت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، سلالة الفيروس التاجي المتحور في الهند بأنه البديل المثير للقلق.

وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19: «نصنفها على أنها سلالة تبعث على القلق على المستوى العالمي... هناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة في مستوى العدوى».

ووكانت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، قالت إن النسخة المتحورة «بي واحد 617» التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر هي حتما أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان».