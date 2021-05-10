شكرا لقرائتكم خبر عن المصارع السعودي منصور يسعى لإثبات حضوره في نزالات راو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر نجم المصارعة الحرة السعودي منصور عن سعادته بانتقاله إلى إحدى أشهر علامات ونزالات المصارعة الحرة التابعة لمنظمة WWE.

وكان منصور قد وقع خلال الأسبوع الماضي عقدًا احترافيًا يشارك بموجبه ضمن منافسات WWE راو، ويعد هذا الانتقال إلى الحدث الاستعراضي الأسبوعي خطوة هامة وكبيرة في مسيرة المصارع السعودي الشاب.

وشارك منصور خلال حضوره الرسمي الأول في نزالات راو في مواجهة جمعته مع المصارع الإيرلندي الخبير شايموس، ويتطلع منصور حاليًا لخوض المزيد من النزالات بمواجهة نخبة من أكبر نجوم مصارعة WWE بشكل منتظم.

وعلق منصور عند سؤاله عن مشاعره حول انتقاله إلى علامة راو: "إنه شعورٌ رائع. لقد شاركت سابقًا في نزالات كل من سوبر شو داون وكراون جول بكل عظمتهما. ولكن رغبتي الأول تمثلت بإثبات حضوري بانتظام، والمشاركة في برنامج أسبوعي أستطيع عن طريقه إبراز قدراتي للعالم في تقديم أداء قوي في كل أسبوع، وليس مرةً كل بضعة أشهر".

وتابع: "كانت مواجهتي مع شايموس، باعتبارها مشاركتي الأولى في راو، تجربة افتتاحية وترحيبية بكل معنى الكلمة، فليس هناك من مصارع يماثل شايموس في الخشونة، اعتقد بأنه أكثر المصارعين خشونة في جميع فئات المصارعة الحرة، ولا أستثني أيًا منها".

وأردف: "شايموس يحب المبارزة بشكل هائل، وحين كنت أوجه الضربات إليه بمرفقي، كنت أشعر بالألم في ذراعي، إنه قوي جدًا وكأنه مصنوع من الحديد، ومن المهم بالنسبة إلى أن أواجه منافسين على شاكلته وأفرض تحديات من هذا النوع على نفسي، لإثبات مكانتي واستحقاقي الحضور مع WWE للعالم كله".

وبعد توقيع منصور عقدًا مع WWE بعد أن أذهل المراقبين خلال اختبار تجريبي في عام 2018، كان صعوده سريعاً إلى راو، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى جدول التدريبات الذي تلقاه وراء الكواليس بالإضافة طبعًا إلى جهوده الكبيرة وسعيه الدائم للتطور.

وحول ذلك يشرح منصور: "لقد كنت أمارس التدريبات بانتظام على مدار ثلاث سنوات لدى مركز تطوير الأداء في أورلاندو، وكان لذلك دور كبير لا يقدر بثمن في إعدادي لهذه المرحلة من مسيرتي المهنية. قدم المدربون الكثير من الفائدة والدعم إلي، كما كانت المرافق مميزة، وأشعر بالسعادة لمشاركتي في نزالات الحدث الرئيسي بمواجهة مصارعين من أمثال درو جولاك وإنخيل جارزا، واكتساب الخبرة إلى جانبهم".

واختتم منصور: "لم أكن أعرف بفرصة انتقالي إلى راو، وانحصرت معرفتي آنذاك بوجود رغبة بمشاركتي في نزالات الحدث الرئيسي للاطلاع على أدائي، وفي يوم مشاركتي نفسه اكتشفت أنني سأنتقل للمشاركة في النزالات تحت راية علامة راو. كانت فترة الاستعداد والتحضير قصيرة، ولكن في WWE، يمكن للأمور أن تتغير في أي لحظة وأنا كنت مستعدًا لهذه الفرصة الجديدة".