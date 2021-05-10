شكرا لقرائتكم خبر عن «مواصلات الإمارات» توفّر 13 ألف مركبة لخدمة 775 جهة بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت مواصلات الإمارات عن أنها وفرت خلال عام، نحو 13 ألف مركبة متنوعة الاستخدام، لخدمة 775 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي.

وقال عبد الله العامري، رئيس العمليات في أبوظبي والعين والظفرة، إن الجهود التي تبذلها مواصلات الإمارات، لتقديم منظومة خدمات نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة ومتكاملة قد انعكست إيجابياً على تلبية تطلعات متعامليها، حيث تلتزم بتطبيق أفضل معايير السلامة والجودة، وفق أعلى الممارسات والمعايير الدولية والمحلية. مؤكداً حرص الشركة على الإسهام في تحقيق إضافة نوعية لسير العمل في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وبما يعزز ثقة متعامليها عبر تجديد عقودهم معها، وكذلك استقطاب عقود جديدة.

وأوضح العامري أن خدمات الشركة خلال عام 2020، شملت النقل المدرسي الحكومي والخاص، وتأجير المركبات، وتوفير النقل اللوجستي، ومنها النقل المبرد، ونقل المواد البترولية، وخدمات تاكسي المطار ومركبات الأجرة، وخدمات الليموزين لنخبة متميزة من المتعاملين الرائدين، ومن أهمهم وزارة التربية والتعليم، وأدنوك، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والوزارات، والهيئات المحلية والاتحادية وغيرها من الجهات.

وأوضح العامري أن مواصلات الإمارات وفرت خلال عام 2020 بموجب العقود المبرمة 5100 حافلة مدرسية و5346 سائقاً، لنقل 71243 طالباً وطالبة من وإلى 292 مدرسة حكومية وخاصة. مؤكداً أن الشركة تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع حافلات أسطول النقل المدرسي، والإجراءات التي تكفل تحقيق سلامة الطلبة المنقولين عبر أسطول حافلاتها.