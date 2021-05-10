شكرا لقرائتكم خبر عن ماكلروي يحتفل بفك صيام 18 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

احتفل نجم الجولف الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي ( 32 عاماً) بفك صيام دام 18 شهراً عن الانتصارات، وذلك بعد فوزه الأحد ببطولة ويلزفارجو في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

وكان للاحتفال باللقب طعم مختلف لماكلروي إذ إنه الأول له بعدما أصبح أباً لـ«بوبي كينيدي ماكلروي» التي ولدت في سبتمبر الماضي.

وحضرت زوجته إيريكا (29 عاماً) مع بوبي للاحتفال بفوز ماكلروي ووصف اللاعب ابنته بأنها «أكبر حب في حياتنا».

والتقى روري مع الأمريكية إيريكا في 2012 عندما كانت تعمل في بطولة جولف وخطبها في 2015 ثم تزوجا في حفل مبهر بكلفة 200 ألف إسترليني في قلعة أشوورث في كو مايو 2017.

ووصف ماكلروي، الذي فسخ خطوبته مع نجمة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي في 2014، زوجته إيريكا بأنها: «لا تجذب الأنظار كثيراً وتجعل كل شيء طبيعياً في حياته وتضيف الهدوء في أي مكان تحل فيه» و«أنها أعادت التوازن بين مظهره العام وشخصيته في المنزل».