شكرا لقرائتكم خبر عن 100000 درهم من «مالية دبي» لمنتسبي «وليف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قدّمت دائرة المالية بحكومة دبي 100000 درهم لتوفير الاحتياجات المنزلية والمفروشات الأساسية لعدد من كبار المواطنين المسجلين في برنامج «وليف»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، الأمر الذي ساهم في إدخال السرور على قلوبهم، وإشعارهم بفرحة العيد.

مريم الحمادي

وبينت مريم الحمادي، مدير إدارة كبار المواطنين في الهيئة، أن المساهمات المجتمعية للشركات تؤثر بشكل مهم في دعم كبار المواطنين نفسياً ومعنوياً، ودمجهم في المناسبات الاجتماعية والدينية المختلفة، وتمكينهم من خلال توفير احتياجاتهم المختلفة.

من جانبه، قال حسين علي الطنيجي، رئيس مكتب الاتصال والإعلام في الدائرة، إن الدائرة دعمت من خلال مبادرة «درهم الخير» الاحتياجات المنزلية لكبار المواطنين من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية ومنزلية استفادة منها عدد من كبار المواطنين في برنامج وليف من رجال وسيدات.