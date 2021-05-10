شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز هيئة البيئة بالشارقة جاهزة لاستقبال زوارها في العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن جاهزيتها لاستقبال زوار مراكزها خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وتحرص الهيئة على توفير سبل الراحة والاستمتاع للزوار في تلك المناسبات من خلال وضع خطة لاستقبالهم تبعاً للإجراءات الاحترازية والتزاماً بالتعليمات والإرشادات من حيث التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وكل ما يسهم في حماية وسلامة الجميع.

وقالت هنا سيف السويدي رئيسة الهيئة: إن فرق الهيئة أنهت مهامها كافة لاستقبال الزوار خلال فترة العيد السعيد في ظل التزام تام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، سواء ما تعلق منها بالتباعد الجسدي أو ارتداء الكمامات وتوفير المطهرات والتعقيم في كل المواقع والمراكز من أجل حماية الجميع.

وأضافت: إن المراكز التابعة للهيئة تلعب دوراً توعوياً بيئياً كبيراً، من خلال مختلف أنشطتها وبرامجها المتنوعة، وتسهم في زيادة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان والزوار وأفراد المجتمع كافة وتقدم لهم وجبة معرفية دسمة وتعتبر في الوقت نفسه وجهة سياحية وترفيهية ممتعة للكبار والصغار فهي بطبيعتها تصنف ضمن السياحة البيئية التي تحتل مكانة مميزة لدى السياح على مستوى العالم.

وأكدت أنه وفق خطة الهيئة فإن كل المراكز التابعة لها جاهزة لاستقبال الزوار خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك وتشمل مراكز منتزه الصحراء،

ومركز واسط للأراضي الرطبة، ومركز الذيد للحياة الفطرية، وحديقة بحيص الجيولوجية، ومركز الحفية لصون البيئة الجبلية، و ركز كلباء للطيور الجارحة، ومركز خور كلباء لأشجار القرم.

ولفتت السويدي إلى أنه التزاماً بالتعليمات والإرشادات فقد حددت الهيئة الطاقة الاستعيابية اليومية لكل مركز على أن تتم عملية استقبال الزوار بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وعدد من الجهات التطوعية.

وأوضحت: إن المراكز تفتح أبوابها لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الفطر بدءاً من الحادية عشرة صباحاً إلى السادسة مساء، فيما ستكون أبواب المراكز مفتوحة أمام الزوار في يوم الجمعة من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء. وأشارت إلى أنه لا تخفيضات ولا إعفاءات على تذاكر الدخول للمراكز كون أسعارها رمزية؛ لكن سيتم إعفاء الأطفال من عمر 12 سنة فما دون إلى جانب الاهتمام الخاص بذوي الإعاقة وكبار السن. (وام)