شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي هورن يفوز بالمرحلة الثالثة لسباق إيطاليا للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الهولندي تاكو فان دير هورن، فوزاً مفاجئاً في المرحلة الثالثة لسباق إيطاليا للدراجات التي امتدت لمسافة 190 كيلومتراً من بيلا إلى كانالي الاثنين، بينما احتفظ الإيطالي فيليبو جانا بصدارة الترتيب العام.

وتقدم فان دير هورن، متسابق فريق إنترمارشيه-وانتي-جوبير ماتيريو، قبل تسعة كيلومترات من النهاية، ليفوز بالمرحلة بفارق أربع ثوان عن أقرب مطارديه.

وحصل ديفيد سيمولاي متسابق فريق ستارت اب نيشن الإسرائيلي على المركز الثاني متفوقاً على السلوفاكي بيتر ساجان بطل العالم ثلاث مرات سابقاً ومتسابق فريق بورا-هانزجروهه الذي جاء ثالثاً.

واحتفظ جانا متسابق فريق إنيوس جريناديرز بصدارة الترتيب العام لليوم الثالث بعد أن أنهى المرحلة التي شهدت سقوط أمطار ضمن المجموعة الرئيسية.

وقفز النرويجي توبياس فوس للمركز الثاني في الترتيب العام متأخراً بفارق 16 ثانية عن جانا بعد أن تخطى زميله في فريق جامبو-فيسما إدواردو أفيني الذي خسر وقتاً وتراجع في الترتيب.

وتقدم ريمكو إيفينبويل متسابق فريق ديكونيك كويك ستيب للمركز الثالث متأخراً بفارق 20 ثانية عن جانا.

ومن المتوقع أن يتخلى جانا، بطل العالم في سباق ضد الساعة، عن صدارة الترتيب العام في المرحلة الرابعة غداً الثلاثاء إلى سيستولا، والتي ستنتهي بمرحلة صعود قاسية.