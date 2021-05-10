شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 70 لاعباً لمنتخب شباب العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، استدعاء سبعين لاعباً للقائمة الأولية لمنتخب شباب العراق لكرة القدم تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان، إن الطاقم التدريبي لمنتخب الشباب العراق الذي يقوده المدرب عماد محمد استدعى 70 لاعباَ للانخراط في التدريبات التي ستقام يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصراً في ملعب الشعب الثاني.

وأضافت، أن على جميع اللاعبين المدعوين إحضار مستمسكاتهم الثبوتية وصور شخصية مع جواز السفر أن وجد.

يذكر أن الهيئة التطبيعية قامت بتسمية المدرب عماد محمد الذي كان مدرباً لمنتخب الناشئين، مدرباً لمنتخب الشباب بدلاً من المدرب الأسبق قحطان جثير الذي تم ترشيحه ليكون مساعداً مع مدرب منتخب العراق الأولمبي باكوا هيريرا.