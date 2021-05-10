شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف عجمان مجانية خلال عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أكملت دائرة البلدية والتخطيط كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، معلنةً عن استمرارية تقديم بعض خدماتها للجمهور الداخلي والخارجي طوال أيام العيد لتوفير الخدمات المثالية للجميع، كما أعلنت عن مجانية المواقف المدفوعة خلال الإجازة الرسمية والتي تبدأ من ال 29 رمضان وحتى الثالث من شهر شوال.

وبينت الدائرة أنها ستواصل الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية ومنافذ البيع والأسواق والمنشآت الصحية خلال أيام عيد الفطر السعيد، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية والالتزام بالتعاليم والاشتراطات الصادرة في ظل الإقبال الكبير على هذه المنشآت في هذه الأيام، حيث ترتكز الرقابة على أي منشأة على التدقيق على المستندات والمعدات والأفراد، للتأكد من صلاحية المنشأة وغيرها من الأمور والرقابة على تجهيزات المنشآت باختلاف أنواعها بالإضافة للرقابة على الأفراد والتزامهم بالاشتراطات والتعليمات الصادرة.

وكثفت الكفاءات المؤهلة وفرق التفتيش التابعة للدائرة حملاتها الميدانية خلال الفترة الماضية على كافة منافذ البيع والأسواق بالإمارة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية والمنتجات للاستهلاك.

وأوضحت الدائرة أن العمل في المقصب سيستمر خلال أيام الإجازة الرسمية، حيث سيفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة عصراً، داعيةً الجميع للتمتع بالخدمة الذكية والتي يتيحها تطبيق ذبيحتي والذي يمكن الأفراد والتجار من اختيار الذبيحة واستلامها في أي مكان تجنباً للازدحام والانتظار وتوفيراً للوقت والجهد.

وضمن استعدادها زينت الدائرة شوارع الإمارة بالإضاءة المبهجة والعبارات الترحيبية.