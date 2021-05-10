حماس تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى والشيخ جراح والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة

الشارقة - اميمة ياسر - هددت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل بالتصعيد وأمهلتها حتى مساء اليوم الإثنين، لسحب قواتها والمستوطنين من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، إن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

يشار إلى ان "الغرفة المشتركة" هو اسم لقيادة تنسيقية بين الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

كما دعت حركة "الجهاد الإسلامي"، إلى إعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات، "نصرة لأهلنا في القدس ودعما لانتفاضة رمضان".

وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطيني بحسب إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.