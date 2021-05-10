شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة البرلمان: "مينفعش الرئيس يسير بسرعة القطار وإحنا نشد العربية للخلف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، توجيه عدد من النواب انتقادات، لمسئولى وزارة الرى، بسبب مشكلات تغطية الترع. وانتقد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدم وضوح ردود ممثلي وزارة الرى الحاضرين في الاجتماع، موجها حديثه لأحد مسئولي الرى: "لو حضرتك جاي بتوجه مسبق من البداية، يبقى مفيش داعي لمناقشة طلب الإحاطة، ونطلب من الوزير بحث حل الموضوع".

وتابع: "مينفعش الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسير بسرعة القطار السريع، وإحنا نشد العربية من الخلف، مصر بتتغير، بيحصل فيها نهضة لم تشهدها من آلاف السنين".

وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارة الرى، بمخاطبة كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية، بشأن اتخاذ اللازم فى تغطية الجنابية اليمنى بترعة بسنديلة، وترعة البشوات بمركز بلقاس بالدقهلية.

كما أوصت اللجنة بمنح وزارة الرى، مدة شهر، لتقديم دراسة حول تغطية ترعة المسلمانية بمدينة السنبلاوين، وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.