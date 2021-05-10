شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تؤجل مناقشة مشروع موازنة هيئة البترول لضعف التمثيل الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، تأجيل مناقشة مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لعدم ملائمة التمثيل الحكومى باجتماع اللجنة وغياب الإجابات على تساؤلات الأعضاء بشأن بعض بنود مشروع الموازنة وأسباب الارتفاع والانخفاض الذى طرأ عليها مقارنة بموازنة العام المالى الجارى.

واتخذت اللجنة قرارا بأغلبية أعضائها الحاضرين بتأجيل المناقشات لحين حضور رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإجابة على كافة تساؤلات الأعضاء بشأن مروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة، على أن يتم ذلك فى اجتماع اللجنة القادم يوم الأحد الموافق 23 مايو الجارى.