بعد تنفيذ حكم إعدامه.. تشييع جثمان الراهب المدان بقتل الأنبا إبيفانيوس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أقيمت اليوم الإثنين صلوات تجنيز وائل سعد الراهب المشلوح "أشعياء المقاري"، وذلك بكنيسة العذراء ومارمرقس بمركز أبوتيج في أسيوط، والمدان بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، في 2018، والذي نُفذت مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر بحقه.

شارك في الصلوات عدد من أسرته وأقاربه وبعض كهنة الكنيسة بعد تكفين الجثمان بملابس الكهنوت.

ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام على وائل سعد تواضروس الراهب السابق المسمى بأشعياء المقاري، المدان بقتل الأنبا إبيفانيوس، داخل دير وادي النطروان عام 2018.

كانت محكمة جنايات دمنهور، قضت في 24 أبريل 2019 بالإعدام شنقًا بحق الراهبين، أشعياء المقاري وفلتاؤس المقاري، وذلك في القضية المقيدة برقم 3067 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون.

وقضت محكمة النقض، في يوليو الماضي بتأييد حكم الإعدام بحق الراهب أشعياء المقاري، وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على الراهب فلتاؤس المقاري، واسمه بالميلاد ريمون رسمي، لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار، بوادي النطرون.​