نائب جامعة الأزهر بأسيوط يكشف سبب الحريق المحدود بمستشفى الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، اليوم الإثنين، أسباب الحريق المحدود داخل الطابق الثالث بمستشفى طب الأزهر فرع أسيوط.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن الحريق اندلع في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين، في الطابق الثالث بقسم الصدر بمبنى المستشفى القديم؛ مشيرًا إلى أن المعاينة الأولية رجحت أن يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي".

وأضاف الدكتور "عبدالملك" انحصرت التلفيات فى احتراق بعض الأجهزة داخل المستشفى؛ دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأروح.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الإثنين، على حريق محدود نشب داخل الطابق الثالث بمستشفى طب الأزهر.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، بورود بلاغ باندلاع حريق بمستشفى طب الأزهر.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

وقال شهود العيان لـ"الخليج 365":" إن الحريق نشب في الطابق الثالث في الجناح الأيسر ولم يسفر الحريق عن أي اصابات بشرية أو خسائر".

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.