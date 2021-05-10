الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة حوثية أطلقت اتجاه مطار أبها

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي مساء اليوم الاثنين من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه مطار أبها (جنوب غرب) المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في بيان له اليوم الاثنين، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها.

وأكد المالكي أن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب، مشيرًا إلى أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر الأحد، أن الدفاع الجوي قام باعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعا عن أمن المملكة.

ودأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.