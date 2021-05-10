اعتراض طائرة مفخخة أطلقت على مطار أبها

الغانمي: أمن كركوك خط أحمر ذكر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أن كركوك عراق مصغر وهي محط اهتمام ودعم من قبل الحكومة، فيما أشار إلى أن أمنها «خط أحمر».... بغداد: الوكالات بغداد: الوكالات 28 رمضان 1442 هـ 28 رمضان 1442 هـ

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