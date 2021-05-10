معتقل يمني يكشف تفاصيل صادمة عن الحوثي

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف هشام أحمد صالح طرموم ما تعرض له داخل سجون الميليشيات من تعذيب وضرب بأعقاب البنادق أثناء التحقيقات معه.

وقال إنه خطف من قبل ميليشيات الحوثي مع ثمانية زملاء آخرين في التاسع من يونيو عام 2015 حين كانوا يغطون الأوضاع الإنسانية والأحداث في العاصمة صنعاء، بعد أن اقتحمت مجموعة من عناصر الميليشيات الشقة التي كانوا فيها واقتادتهم إلى قسم الحصبة، حيث ظلوا هناك لمدة ساعتين ثم نقلوه مع ثلاثة صحافيين آخرين إلى قسم الشهيد الأحمر وبقي فيه 4 أيام بعد ذلك وضع في سجن البحث الجنائي، وفق تقرير نشره موقع العربية نت.

وأكد أنه تعرض خلال التحقيق للتعذيب، حيث ضرب على رقبته وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، ما تسبب في بانزلاق غضروفي ما بين الفقرة السادسة والسابعة من فقرات الرقبة.

وتابع أن حالته الصحية تلك تطلبت إجراء عملية جراحية لاستئصال الغضروف ووضع بدائل صناعية.

وأشار إلى أن عناصر الميليشيات كانوا يدعوه يقف على قدم واحدة، رافعاً يديه المكبلتين للأعلى لفترات طويلة، أما إذا حاول إنزال قدمه لإراحتها، فما كان منهم إلا المسارعة في ضربه.

كما لفت إلى أنه نقل لاحقاً مع زملائه الثمانية إلى سجن احتياطي الثورة، حيث تعرض هناك للتعذيب مجدداً. وقال: في إحدى المرات دخل مدير السجن وأخرجنا من الزنزانة، وقام مع آخرين من مرؤوسيه بضربنا وإطلاق الرصاص حولنا للترهيب والتخويف.

وأضاف أنه ظل يتنقل بين سجون الحوثي، معرضاً للتعذيب والانتهاكات، حتى أصيب بعدة أمراض منها الروماتيزم والتهاب المفاصل والعظام وتلوث بكتيري في العين، أفقده البصر تماماً.

وأكد أنه لم يعرض على طبيب متخصص إلا بعد 3 أيام من إصابته، فتمكن بعد علاج من استعادة بصره.

وختم موضحاً أنه خرج من الاحتجاز ضمن صفقة تبادل مقاتلين من أنصار الحوثي في 15 أكتوبر من العام الماضي وبعدها توجه إلى مصر للعلاج من الأمراض التي أصابته خلال فترة وجوده بسجون الميليشيات.