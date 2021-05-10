ماليزيا توقف «الخط الأخضر» مع سنغافورة

ابوظبي - سيف اليزيد - تعلق ماليزيا مؤقتاً خطة «الخط الأخضر» المتبادل مع سنغافورة اعتباراً من 13 مايو، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة الماليزية.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن البيان أنه سوف يتعين على المسافرين من سنغافورة، الذين يرغبون في دخول ماليزيا لأغراض تجارية، استخدام قناة «ون ستوب سنتر» التي توفرها الحكومة الماليزية.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها لن تفرض إغلاقاً ثالثاً بمختلف أنحاء البلاد، معللة السبب في ذلك إلى مخاوف بشأن الاقتصاد، الذي عانى من انكماش بنسبة تزيد على 5% في عام 2020.

وسجلت ماليزيا عدداً قياسياً لها من حالات الوفاة اليومية بسبب كورونا أمس الأحد، بلغ 26 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 1683 حالة.

كما سجلت ماليزيا 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد أمس الأحد، ما رفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 440 ألفاً و677 حالة.

يذكر أنه جرى إغلاق الحدود الماليزية منذ مارس العام الماضي، وتم فرض حالة طوارئ في يناير.