برلين تدين الهجوم الإرهابي في كابول

ابوظبي - سيف اليزيد -

أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الذي وقع أمام مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين إنه ليس هناك هجوم "يمكن أن يكون أكثر ضراوة أو أكثر دناءة" من ذلك، موضحا أن الهدف الحقيقي من الهجوم على مدرسة للبنات هو استهداف

مجتمع أفغاني "تحصل فيه الفتيات والنساء على فرص تعليمية، ويرغب الإرهابيون وداعموهم في حجبها عنهن".

وانفجرت سيارة مفخخة ولغمان يوم السبت الماضي في غضون دقائق قليلة على مقربة من مدخل إحدى المدارس. وبحسب وزارة الداخلية الأفغانية، قُتل أكثر من 50 شخصا وجُرح ما لا يقل عن 100 آخرين. وحتى الآن لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم.