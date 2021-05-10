البرلمان البريطاني يحقق بشأن سفريات بوريس جونسون الخاصة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 06:06 مساءً - منذ ساعتين

تحقق هيئة للرقابة على المعايير بالبرلمان البريطاني في التقارير التي يقدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن سفرياته الخاصة للخارج، فيما قال المتحدث باسم جونسون إن عطلة قضاها رئيس الوزراء في الكاريبي على نفقة أحد المانحين كانت مسجلة بالطريقة الصحيحة لدى السلطات.

وأدرجت المفوضية البرلمانية للمعايير اسم جونسون ضمن قائمة نشرت حديثا للتحقيقات الجارية، قائلة إنها تدرس ما إذا كان انتهك قواعد مدونة السلوك الخاصة بأعضاء البرلمان.

التحقيق يزيد من التدقيق في الشؤون المالية لجونسون الذي تبحث السلطات الانتخابية بشكل منفصل في كيفية تمويل تجديدات مقر إقامته.

واتهمت المعارضة حكومته بالفساد والمحاباة.

وأخطر جونسون البرلمان في 2020 عن سفره إلى الكاريبي لقضاء عطلة مع خطيبته كاري سيموندس في الفترة من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020.

وأظهرت السجلات أن ديفيد روس، الشريك المؤسس لسلسلة كارفون ويرهاوس لمتاجر التجزئة، تحمل تكلفة الإقامة التي بلغت 15 ألف جنيه إسترليني.

وقال المتحدث في رده على سؤال بشأن العطلة: ”أفصح رئيس الوزراء بشفافية عن المنحة العينية في سجل المفوضية“، وأضاف: ”إفصاح رئيس الوزراء صحيح“.