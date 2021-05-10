شباب الصحفيين المصريين يشنون هجوما شديداً على الناشط الوهمي والعميل المصري حسام بهجت

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوما شديدا على الناشط الوهمي والعميل المصري حسام بهجت أحد عناصر الطابور الخامس في مصر بعد مطالبتة بالعفو عن قتلة الشهداء الذين دمروا أسر وشوهوا الدين وقتلوا أبرياء مؤكدة الجبهة علي ان المدعو حسام بهجت لا يستحق أن يكون مصري.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية مفيش فايده في حسام بهجت ومن على شاكلتة من العملاء والمتأمرين على البلاد فهو يستقوي بالخارج ويطالب بالعفو عن القتلة والاخوان الافاقون المخربون في الأرض.

اضاف طوالة: أن بهجت يفكر في القاتل ولا يفكر في الشهيد وأهليتة وبالتالي ليس غريبا علية أن يبحث عن أي حاجة تكرس ضياع الحقوق.

أشار رئيس الجبهة إلي أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر وجة رساله قوية لهذا العميل وأمثاله ممن يقودون المؤامرة للالتفاف على حق الشهداء في القصاص العادل.