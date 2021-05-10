الخارجية المصرية: على إسرائيل تحمل مسؤولياتها إزاء التطورات الخطيرة ووقف الانتهاكات في القدس

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

دانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات، اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى، والتعرض للمصلين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحاته.



وشددت في بيان على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا تحمد عُقباه.

كما شددت على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى، لاسيما في شهر رمضان، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي وبغية توفير كافة أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين في حرم الأقصى وسائر أنحاء القدس الشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها.

إلى ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 305 فلسطينيين أصيبوا في أعمال العنف، نُقل 228 منهم على الأقل إلى المستشفيات وحالة بعضهم حرجة، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية، إن 21 شرطيا أصيبوا.

وكان المسجد الأقصى محورا رئيسيا لأعمال العنف التي شهدتها القدس خلال شهر رمضان. وأثارت الاشتباكات قلقا دوليا.