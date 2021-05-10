الكويت تعلن إنهاء الحظر اعتباراً من أول أيام العيد

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

قررت الحكومة الكويتية الإثنين إنهاء حظر التجول الجزئي اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أكثر من شهرين على قرار فرضه، و كان قد بدأ العمل به في 6 مارس الماضي.



وذكرت صحيفة «القبس» أن مجلس الوزراء الكويتي سيعتمد الإثنين حزمة من القرارات منها فتح أغلب الأنشطة والمطاعم باستثناء المقاهي التي تقدم «الشيشة»، وكانت لجنة كورونا في الكويت رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، وكان من أبرز ما تضمنته هو إلغاء الحظر المفروض بعد تحسن الوضع الوبائي في الكويت، وتجاوز عدد جرعات التطعيم مليوناً ونصف المليون جرعة.

وأوصت اللجنة بفتح المطاعم للجميع مطعمين وغير مطعمين، مع فرض بعض الضوابط الاحترازية،، كما تم رفض فتح مقاهي «الشيشة»، كما قرر مجلس الوزراء إعادة فتح دور السينما للمُطعمين فقط، مبينة أنه في الوضع الراهن لا يمكن منع غير المطعمين من دخول لحين وصول نسبة من أخذوا اللقاح 60% إضافةً إلى تطعيم الأطفال.