تجدد المواجهات في باحات «الأقصى»

القدس المحتلة ـ وكالات: اندلعت مجددا مواجهات عنيفة صباحا بين مصلين فلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وألقى مئات الفلسطينيين مقذوفات باتجاه قوات الاحتلال التي ردت بإطلاق قنابل صوتية في محاولة لتفريقهم، موقعة إصابات عدة.

وأعلن الهلال الأحمر أن شرطة الاحتلال تمنع طواقمه من دخول الأقصى للإسعاف، وتعتقل المصابين الذين يتم إجلاؤهم عبر باب الأسباط مشيرا إلى وقوع مواجهات في صحن الصخرة.

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