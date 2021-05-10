انت الان تتابع خبر حيلة سهلة وسريعة لإزالة بقع الحبر عن الملابس! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ضعي على بقعة الحبر القليل من سائل تعقيم الجروح واتركيه عليها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد مرور هذه المدة، بلّلي البقعة مجدداً بالسائل نفسه واتركيها تجف وستلاحظين أن الحبر اختفى تماماً ولم يعُد له أثر على القماش.



أخيراً، يمكنك أن تغسلي الملابس بالماء الفاتر. وتذكّري دائماً أن من المهم أن تستخدمي هذه الطريقة لإزالة الحبر قبل أن تضعي القماش في آلة الغسل، وإلا فإنك لن تتمكّني من التخلص منها إذا لم تفعلي ذلك. إذاً، اتّبعي هذه الحيلة من الآن فصاعداً التي يمكن أن تساعدك على حلّ العديد من المشاكل التي تواجهينها في منزلك.