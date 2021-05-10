دولة أوروبية تسمح بالعناق بعد انخفاض إصابات كورونا

ومن المتوقع أن يعطي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الضوء الأخضر لهذا الاتصال البشري المفتقد بشدة عندما يعلن عن الجولة التالية من تخفيف الإغلاق في وقت لاحق اليوم الاثنين في أعقاب الانخفاض الحاد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.وحاليا، تسجل بريطانيا حوالي 2000 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا يوميا، مقارنة بذروة يومية وصلت إلى نحو 70 ألف حالة في يناير الماضي. كما تراجعت الوفيات اليومية أيضا، حيث تم تسجيل حالتي وفاة فقط أمس الأحد.

واليوم الاثنين أيضا، تم تخفيض مستوى التأهب في البلاد إلى المستوى الثالث بدلا من الرابع، بعد الانخفاض "المستمر" في حالات الإصابة وحالات دخول المستشفيات والوفيات، وهذا يعني أن انتقال الفيروس لم يعد مرتفعا أو يرتفع بشكل كبير، على الرغم من أنه لا يزال ينتقل بشكل عام.



وفي حين سيتم السماح بالعناق بين أفراد الأسر مرة أخرى اعتبارا من 17 مايو الجاري، من المتوقع أن يؤكد بوريس جونسون على ضرورة القيام بذلك بحذر، نظرا للمخاوف بشأن السلالات الفيروسية الجديدة التي يمكن أن تتجاوز بعض المناعة التي توفرها حملة التطعيم البريطانية الناجحة.

ومن المتوقع رفع حدود التجمعات في الهواء الطلق إلى 30 شخصا.

