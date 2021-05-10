انت الان تتابع خبر إليك وصفة الشوربة المنحفة... فوائدها كثيرة وتحضيرها سهل! والان مع التفاصيل

قطع من القرنبيط

قطع من البروكولي

ملعقة طعام من زيت الزيتون الطبيعي

65 سنتيليتراً من حليب اللوز الخالي من السكر

50 غراماً من جبنة بارميزان المبشورة

ربع ملعقة صغيرة من الملح البحري



فلفل حلو حسب الذوق

الطريقة



1 تُغسل قطع القرنبيط والبروكولي.

2 يوضع الماء على النار حتى الغليان ويُضاف اليه البروكولي والقرنبيط. يُترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

3 يُصفّى البروكولي والقرنبيط.

4 يُقلّى الثوم بالزيت لمدة 6 دقائق.

5 توضع كل المكونات في الخلاط وتخفق جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس. وأخيراً يُضاف الملح والفلفل الحلو.

يُذكر أن القرنبيط يحتوي على الكثير من الفوائد. فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ومنها الفيتامين C الذي يحارب الشوارد الحرة، والفيتامين K الذي يحد من حدوث الأزمات القلبية.