إسرائيل تحول مسار حركة الطائرات في "بن غوريون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت إسرائيل تحويل مسار حركة الطائرات في مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، إلى مسارات بديلة.

وجاء هذا القرار في إطار سلسلة من القرارات بينها وقف حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع وإغلاق مناطق في حدود قطاع غزة وإلغاء تدريب عسكري.



وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي "في أعقاب التوتر الأمني، تم تحويل حركة الطائرات في مطار بن غوريون إلى مسارات بديلة".

كما أصدرت الشرطة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات بالتأهب للتعامل مع موجة عمليات، خاصة في مراكز المدن.

كما تم الإعلان عن فتح الملاجئ في مدينة عسقلان في جنوبي إسرائيل.

وجاءت القرارات بعد تهديدات من حركة "حماس" بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أنه في حال وقفت "حماس" وراء إطلاق الصواريخ فإنه ستكون جادة.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة "حماس" كتائب القسام، إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

ولم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ترى من خلال سلسلة القرارات التي اتخذتها أن الأمور تتجه إلى حرب مع غزة.