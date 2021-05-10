نتنياهو يدعو "الكابينت" للاجتماع وإغلاق مناطق وطرق قريبة من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للاجتماع لبحث الأوضاع في القدس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أوعز رئيس الوزراء نتنياهو بالتئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت اليوم في القدس وفي جنوب البلاد".



وبدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "على ضوء تقييم الوضع، قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق مناطق وطرق قريبة من السياج الحدودي مع قطاع غزة، لا سيما تلك المؤدية إلى المناطق الزراعية غرب الطريق السريع 232".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تقرر إغلاق شاطئ زيكيم أمام المستجمين ووقف حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع".

ومن جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي: "بعد تقييم الوضع، قرر رئيس الأركان، أفيف كوخافي، تعليق تدريب هيئة الأركان العامة "عربات النار"، ووجه الجيش الإسرائيلي بتركيز كل جهوده على الاستعداد لسيناريوهات التصعيد.

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير مسار مسيرة الأعلام في القدس الشرقية بحيث لا تمر عبر باب العامود الذي كان واحدة من نقاط التوتر الرئيسية في الأزمة الحالية.



وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي "كانت مسيرة الأعلام إحدى القضايا التي أثارها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مكالمته الهاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوم الأحد".



وأضاف: "اقترح سوليفان تغيير المسار لكن الجانب الإسرائيلي رفضه ولكن في وقت لاحق غير نتنياهو رأيه".



ويشارك آلاف الإسرائيليين اليمينيين في مسيرة الاعلام في ذكرى احتلال القدس الشرقية ويرددون الهتافات ضد الفلسطينيين والعرب.

ويأتي ذلك على خلفية المخاوف من التصعيد بإطلاق الصواريخ من غزة.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 331 أصيبوا خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة.

وقال في بيان تلقته ”الخليج 365”: "هناك أكثر من 250 إصابة نقلت للمستشفيات وحتى اللحظة 7 إصابات خطيرة جدا ومنها داخل العمليات الجراحية".