إسرائيل تعزز قواتها على حدود غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته المنتشرة على حدود غزة، فيما دوت صافرات الإنذار مساء الإثنين بعد رصد إطلاق قذيفة من القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب: "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز قوات فرقة غزة بقوات إضافية".

وفي بيانٍ آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقطت داخل القطاع. وذكر أنه نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط.

وتشهد حدود قطاع غزة، حالة من التصعيد والتوتر على وقع التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس.

ويتظاهر شبان خاصة في ساعات الليل، قرب السياج الحدودي ويلقون بالونات حارقة ومفرقعات وحجارة ويشعلون إطارات سيارات ويرددون هتافات منددة بالقمع الإسرائيلي في القدس.

وعلى خلفية المواجهات الحادة بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى ومصلياته اليوم صدرت في غزة العديد من التصريحات المنددة، وسط تحذيرات بأن المقاومة "لن تقف مكتوفة الأيدي".

وفجر الإثنين أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية تمكنت القبة الحديدية من اعتراض أحدها، فيما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على موقع بغزة.