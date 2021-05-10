شيخ الأزهر: العالم لا يزال في صمت مخز تجاه الإرهاب الصهيوني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم الاثنين أن "العالم لا يزال في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة".

وقال شيخ الأزهر ، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم :"ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين".

وقدم الشيخ الطيب "تحية إجلالٍ وإكبارٍ لهذا الشعب المظلوم" ، قائلا "اللهم أيدهم بنصرك، واحفظهم بحفظك ورعايتك، وكن لهم عونًا وأمنًا وسلامًا، يا أرحم الراحمين".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم تعامله مع 305 إصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مؤكدا أن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".