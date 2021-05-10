بايونتيك: لقاحنا فعال ضد متحوّرات «كورونا»

برلين - أ ف ب

أعلن مختبر بايونتيك الألماني، الاثنين، أن لقاحه المضاد لكوفيد-19 والمطوّر بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر، فاعل ضد المتحوّرات الحالية لفيروس كورونا، مشيراً إلى عدم خلوص أي دراسة في هذه المرحلة إلى ضرورة تعديل تركيبته.

وجاء في بيان للمختبر بمناسبة عرضه نتائجه المالية «إلى حد الآن لا شيء يشير إلى ضرورة تكييف لقاح بايونتيك الحالي لمواجهة المتحوّرات الرئيسية الناشئة».

وتجري حالياً عملية تقييم لتأثير حقنة ثالثة محتملة على صعيد إطالة أمد المناعة والحماية من المتحوّرات.

وكان المدير العام لبايونتيك أوغور شاهين قد أعلن في نيسان/إبريل أن اللقاح فاعل ضد المتحوّر الهندي من فيروس كورونا. وكان فايزر/بايونتيك أول لقاح صرّح باستخدامه في الغرب، ويتم استخدامه حالياً في أكثر من 90 بلداً حول العالم.

ويسعى المختبر إلى زيادة إنتاجه وصولاً إلى 3 مليارات جرعة بنهاية العام، مقابل 2.5 مليار جرعة كانت متوقّعة سابقاً.