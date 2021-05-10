شكرا لقرائتكم خبر عن "بايونتيك" الألمانية تنوي إقامة مصنع لإنتاج اللقاحات في سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - أ ف ب

أعلنت شركة "بايونتيك" الألمانية الاثنين عزمها إقامة مصنع في سنغافورة لإنتاج الحمض النووي الريبي المرسال الذي سيستخلص منه مئات الملايين من جرعات اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وذكرت الشركة في بيان أنها تنوي "إقامة منشأة متكاملة لإنتاج الحمض النووي الريبي المرسال في سنغافورة"، لتكون قادرة على "الاستجابة بسرعة لمخاطر الوباء المحتملة إذا لزم الأمر".

وتنوي الشركة المتحالفة في تطوير اللقاح مع شركة "فايزر" الأمريكية ومقرها "ماينتس"، إقامة مقرها الرئيسي لجنوب شرق آسيا في سنغافورة.

وبعد الحصول على الموافقة اللازمة، تتوقع بايونتيك أن تبدأ تشغيل الموقع في العام 2023 وتوفير 80 وظيفة في سنغافورة.

وستكون المنشأة أول مصنع يقيمه مختبر "بايونتيك" خارج أوروبا، وللمختبر مصنع في "ماربورغ" بألمانيا.

ويملك شريكه "فايزر" موقع إنتاج في الولايات المتحدة وآخر في أوروبا، وتحديداً في "بورس" ببلجيكا.

وقال المدير العام ومؤسس مختبر "بايونتيك" أوغور شاهين في بيان: "يعد وجود عدة نقاط ربط في شبكة إنتاجنا خطوة استراتيجية مهمة لتوسيع وجودنا العالمي".

وتمثل إقامة فرع لـ"بايونتيك" في جنوب شرق آسيا خطوة أخرى في التوسع الدولي لشركة التكنولوجيا الحيوية بعد فتح مقر لها في "كامبريدج" بولاية "ماساتشوستس" في الولايات المتحدة.

وأكدت شركة "بايونتيك" الأسبوع الماضي أنها ستنتج 3 مليارات جرعة هذا العام، وأكثر من 3 مليارات في العام المقبل.

وبعد الاقتراح الأمريكي برفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، اعتبرت شركتا "بايونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية أن براءات الاختراع ليست العامل الذي يحد من إنتاج اللقاح الذي يُعد تصنيعه أمراً معقداً.