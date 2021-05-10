شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 شخصاً في انقلاب زورق بنيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانو (نيجيريا) - أ ف ب

أفاد مسؤول في خدمة الطوارئ في ولاية النيجر بوسط نيجيريا إبراهيم أودو حسين، الاثنين، بأن انقلاب قارب مكتظ نتج عنه غرق 30 شخصاً.

وأوضح حسين أن القارب الذي كان يقل نحو 100 تاجر محلي انشطر بعد أن اصطدم بعقبة خلال عاصفة في طريق عودتهم من السوق السبت. وأضاف: «تم انتشال ثلاثين جثة حتى الآن ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين» مضيفاً: إن الحادث وقع في قرية تيجانا التابعة لناحية مونيا.

وأورد المتحدث «تم إنقاذ 65 راكباً بمساعدة الغواصين المحليين» مشيراً إلى أن الامطار الغزيرة أعاقت البحث لكنّ الغواصين «تحدوا» الطقس العاصف. ومن الشائع غرق السفن التي في الأغلب تكون محملة بشكل زائد ومتهالكة في نيجيريا، خاصة خلال موسم الأمطار.