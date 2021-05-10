شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد قد يخسر خدمات مجواير في موقعة ليستر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين، إن القائد هاري مجواير قد يغيب عن مواجهة فريقه السابق ليستر سيتي يوم الثلاثاء، حيث لا يزال ينتظر معرفة مدى خطورة إصابة في الكاحل تعرض لها مطلع الأسبوع.

وأصيب مجواير، الذي لعب دوراً محورياً في دفاع يونايتد هذا الموسم، وشارك أساسياً في جميع المباريات الـ34 التي خاضها الفريق في الدوري، خلال الانتصار 3-1 يوم الأحد على أستون فيلا.

ويحاول يونايتد صاحب المركز الثاني التأقلم على جدول مزدحم، وسيواجه ليفربول في مباراة أعيد ترتيب موعدها يوم الخميس.

وقال المدرب أولي جونار سولشاير إنه سيجري بعض التغييرات أمام ليستر الرابع، حيث من المقرر أن يشارك العديد من اللاعبين من خريجي أكاديمية النادي.

وأضاف: "يتدربون معنا يومياً. بعض اللاعبين الشبان سيشاركون. لا أدري هل سيبدأون المباراة أو سيلعبون لبعض الوقت قرب النهاية لأني لا أعرف كيف ستكون حالة اللاعبين يوم الثلاثاء".

وقال يونايتد في موقعه على الإنترنت، إن شكوكاً تحوم بشأن مشاركة الجناح دانييل جيمس، ومن غير المرجح أيضاً أن يشارك المهاجم أنطوني مارسيال.

ويملك يونايتد 70 نقطة من 34 مباراة متأخراً بعشر نقاط عن غريمه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.