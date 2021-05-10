عطلة نهاية الأسبوع في العيد مع سحب "محظوظ" الأسبوعي قد تغير حياتك للأبد مع جائزة كبرى بقيمة 50 مليون درهم

قد تختلف طموحاتنا وفقاً لاحتياجاتنا وظروفنا المعيشية، غير إنه مما لا شك فيه أننا جميعاً نسعى لتحسين أوضاعنا المادية وإلى تحقيق الكثير من الأهداف في حياتنا. إلا أن الظروف التي شهدها العالم برمته في السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل انتشار جائحة كوفيد – 19، قد أثرت سلباً على الكثيرين منا، وبالأخص على الصعيد الاقتصادي. من هذا المنطلق، كان لا بد لنا أن نطرق أبواباً جديدة لتحقيق تطلعاتنا. أصبح "محظوظ"، السحب الأسبوعي الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي ، خياراً جاذباً للذين يحلمون بتغيير حياتهم للأفضل وأن يصبحوا من أصحاب الملايين. فمع جائزة كبرى تبلغ قيمتها 50 مليون درهماً إماراتياً، وجائزة ثانية بقيمة مليون درهماً، فضلاً عن العديد من الجوائز الأخرى، كل ما عليك فعله هو المشاركة وترقب السحب القادم يوم السبت الموافق 15 مايو في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات على www.mahzooz.ae، فمن يدري، ربما يبتسم لك الحظ وتصبح مليونير "محظوظ" التالي ويصبح العيد عيدين. على سبيل المثال، ابتسم الحظ ليلة السبت الماضية لمشاركين أحدهما من مواطني دولة الإمارات والآخر مقيم هندي في سلطنة عمان، حيث فازا بمليون درهم لكل منهما بعد أن تمكنا من مطابقة 5 من أصل 6 أرقام للفوز بالجائزة الثانية في سحب "محظوظ" الأسبوعي. وبذلك، فقد أصبح سعيدي الحظ سادس وسابع مليونير مع "محظوظ" منذ بداية عام 2021.

قد يتساءل البعض عن كيفية المشاركة في سحب "محظوظ" الأسبوعي، حسناً، فإن الأمر في غاية البساطة. للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 50 مليون درهم إماراتي، كل ما عليك فعله هو مطابقة ستة أرقام من أصل الأرقام الستة التي يتم سحبها. أما للفوز بالجائزة الثانية، فإن الأمر يتطلب مطابقة خمسة أرقام من أصل الأرقام الستة، علماً أن قيمة الجائزة الأولى والجائزة الثانية يتم تقسيمها بالتساوي على عدد الفائزين بكل منها. وعلاوة على ذلك، تكون الجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها ألف درهم من نصيب أي مشارك يتمكن من مطابقة أربعة أرقام من أصل الأرقام الستة التي يتم سحبها، بينما يحصل كل مشارك يطابق ثلاثة أرقام على الجائزة الرابعة بقيمة 35 درهم إماراتي.

للمشاركة في سحب "محظوظ" الأسبوعي، كل ما عليك القيام به هو إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني www.mahzooz.ae وشراء عبوة مياه معدنية بقيمة 35 درهم إماراتي، حيث تمنحك كل عبوة مياه فرصة واحدة للمشاركة في السحب، علماً أن هذه العبوات يتم التبرع بها من خلال الشركاء المجتمعيين لـ "محظوظ". ويعتبر سحب محظوظ الأسبوعي متاحاً لجميع المؤهلين.

جدير بالذكر أن "إي وينجز"، القائمة بالعمليات التشغيلية للسحب الأسبوعي "محظوظ"، قامت مؤخراً، نيابة عن "محظوظ"، بتنظيم مبادرة خيرية لتجهيز وتوزيع 2,000 حقيبة ظهر معبأة بمستلزمات العناية الشخصية الأساسية وتوزيعها على العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة "سمارت لايف". كما وقعت اتفاقيات مساهمة مع كل من "مركز راشد لأصحاب الهمم"، و"مؤسسة الجليلة"، و"جمعية أصدقاء مرضى السرطان". وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع جهود الشركة المستمرة لدعم وتمكين شرائح المجتمع المختلفة ومساعدة الأشخاص الأقل حظاً.

يوفر سحب "محظوظ" الأسبوعي للمشاركين فرصة تغيير حياتهم نحو الأفضل من خلال جوائز أسبوعية تبلغ قيمتها ملايين الدراهم. وتتمثل مهمة "محظوظ" في تمكين المجتمعات ودعم الأفراد وتحقيق أحلام الناس. ويتم بث السحب الأسبوعي على الهواء مباشرة من استوديو "محظوظ" كل يوم سبت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات عبر الموقع الإلكتروني www.mahzooz.ae وعبر حساب @MyMahzooz على فيسبوك ويوتيوب.

