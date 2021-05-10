شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد التشيكي بروفود عن كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغيب صانع الألعاب التشيكي لوكاش بروفود عن كأس أوروبا في كرة القدم، بعد تعرّضه لاصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته والغضروف، بحسب ما أعلن ناديه سلافيا براغ الاثنين.

وتخوض تشيكيا النهائيات السابعة في تاريخها ضمن مجموعة رابعة تضم كرواتيا وإنجلترا واسكتلندا.

وقال ياروسلاف تفرديك مدرب سلافيا في على تويتر: كارثة رياضية للوكاش بروفود، ابن الرابعة والعشرين سيخضع لعملية جراح في الأيام القليلة المقبلة.

ويّعد بروفود عنصراً رئيسياً في تشكيلة سلافيا براغ التي بلغت ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» هذه السنة. تعرّض لاصابة في الدقيقة 19 من مباراة فريقه ضد سيغما أولوموك الأحد.

خاض سبع مباريات مع منتخب تشيكيا وسجلا هدفاً، خلال التعادل اللافت ضد بلجيكا المصنفة أولى عالميا ضمن تصفيات مونديال 2022 في مارس الماضي.