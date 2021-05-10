شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يتوج شباب الأهلي بكأس الإمارات بدلاً من الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

كشف اتحاد الإمارات لكرة اليد عن تنفيذ اتحاد اللعبة كافة بنود قرار مركز التحكيم الرياضي، المتعلق بالمنازعة رقم 112 لسنة 2021، القاضي بتثبيت فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة «29-22»، وما ترتب عليه من نتائج، بفوز «الفرسان» بكأس الإمارات للموسم الحالي 2020-2021، وسحب اللقب من الشارقة.

وأصدر اتحاد كرة اليد تعميماً إلى أندية شباب الأهلي والشارقة والعين وجميع وسائل الإعلام في الدولة، قال فيه: «يطيب لنا أن نهديكم خالص تحيات اتحاد الإمارات لكرة اليد وبناء على قرار مركز الإمارات للتحكيم بشان المنازعة رقم 112 لسنة 2021، نود إفادتكم بالترتيب النهائي لمسابقة كأس الإمارات لفئة الرجال بعد اعتماد نتيجة مباراة شباب الأهلي والعين التي أقيمت يوم 19 يناير 2021 بفوز نادي شباب الأهلي بنتيجة 29-22 وذلك تنفيذاً لحكم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ليصبح الترتيب على النحو التالي: شباب الأهلي لعب مباراتين فاز فيهما على العين والشارقة وله 6 نقاط محتلاً المركز الأول، والشارقة لعب مباراتين فاز على العين وخسر من شباب الأهلي وله 4 نقاط محتلاً المركز الثاني، والعين لعب مباراتين خسرهما من الشارقة وشباب الأهلي محققاً نقطتين ويحتل المركز الثالث».

وأضاف اتحاد اليد: «وبناء على هذا الترتيب، نود الإفادة بتتويج ناي شباب الأهلي بالمركز الأول في كأس الامارات للرجال موسم 2020-2021 بدلاً من نادي الشارقة، وتم إرسال نسخة من القرار إلى الهيئة العامة للرياضة ونسخة إلى مركز الإمارات للتحكيم».. وصدر ذلك بتوقيع ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد.

أحكام نهائية

وكان مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أصدر بياناً أكد فيه أن أحكام التحكيم الصادرة عنه نهائية، وحائزة لحجية الأمر المقضي، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي.

وأصدر المركز بياناً جاء نصه: «بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والنظام الأساسي والقواعد الإجرائية، وضرورة التزام كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي العلاقة بأحكام التحكيم الصادرة عنه بتنفيذها فور صدورها، مع إيداع نسخة من الأحكام لدى كل من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، وتماشياً مع ما سبق وانطلاقاً من حرص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على الالتزام بأحكام الهيئات التحكيمية، قام المركز بإرسال خطابٍ تذكيري إلى مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 26/04/2021 بالمنازعة الرياضية رقم 112 لسنة 2021، أوضح خلاله أن المهلة القانونية لتنفيذ الحكم التي أقرها المركز قد انتهت، اتساقاً مع خطاب المحتكم نادى شباب الأهلي دبى المرسل بتاريخ 9/5/2021، الذي مفاده عدم قيام الاتحاد بتنفيذ الحكم، وحيث إنه ومن الثابت من صحيح الإجراءات المتبعة من قبل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، فإن قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يملك قوة السند التنفيذي وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 16 لسنة 2016، التي تقول: الأحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل ولها قوة السند التنفيذي.

قرار نهائي وملزم

وقال ضرار بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي: إعمالاً لنص المادة 75 من القواعد الإجرائية بأن ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من قرار التحكيم موقعاً عليها من المحكمين، ويبلغ القرار من قبل المدير التنفيذي ويكون نهائياً وملزماً للأطراف، وغير قابل للطعن عليه، فإن ذلك قد تم بالفعل، حيث إن المركز قام بإبلاغ الاتحاد بالحكم الصادر بتاريخ 26/04/2021، كما أن المادة 76 من القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي تؤكد حيازة قرارات المحكمين والأوامر الصادرة طبقاً لهذه القواعد حجية الأمر المقضي، وحتمية قيام الاتحاد بتنفيذ الحكم في موعد أقصاه يوم 5/10/2021، وفقاً لأوقات العمل الرسمية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مشيراً إلى أنه في حال التقاعس في تنفيذ الحكم الصادر في المنازعة رقم 112 لسنة 2021 وفقاً للموعد المحدد، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد التي كفلتها القوانين المعمول بها والتشريعات النافذة ذات العلاقة في الدولة وقواعد مقتضيات المصلحة العامة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.