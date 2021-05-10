شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بمجلس النواب توافق على موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 فيما يخص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).

ووفقا لمشروع الموازنة المقدرة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فإجمالى المقدر للموازنة مبلغ 28 مليون و780 ألف جنيه، للسنة المالية 2021/2022، بزيادة نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى 2020/2021.

وبلغت جملة الإيرادات المقدرة نحو 2 مليون جنيه، ومخصص لبند الأجور وتعويضات العاملين، نحو 15 مليون و560 ألف جنيه، ولبند شراء السلع والخدمات نحو 6 ملايين و610 آلاف جنيه، ولبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 5 ملايين و287 ألف جنيه. ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو مليون و300 ألف جنيه.

وأكد ممثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال الاجتماع، أنهم موافقون على الموازنة المخصصة للمجلس، وأن هناك تنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط، وطلب نقل بند صيانة الآلات والمعدات للباب السادس وزيادته 500 ألف جنيه.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، على موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ورئيس الجلسة، أن اللجنة توصى بتطوير معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية التابع للمجلس، واستغلاله واستثماره بشكل يدر دخل للدولة ولوزارة الأوقاف.