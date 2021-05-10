شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" توافق على مشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، ووافقت عليها.

وتبلغ إجمالى الموازنة المقدرة لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2021/2022، 4 مليارات و67 مليونا و871 ألف جنيه، منها 235 مليون جنيه للأجور، و32 مليون جنيه للمصروفات، و983 مليونا و238 ألف جنيه لبند استخدامات استثمارية، ومليار و226 مليون و579 ألف جنيه للتحويلات الاستثمارية، وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية 2 مليار و209 مليون جنيه.

وبلغت جملة الإيرادات المقدرة فى مشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية مبلغ مليار و858 مليون جنيه، ومبلغ 2 مليار و209 ملايين و817 ألف جنيه، للإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية توافقها مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على بنود مشروع موازنة الهيئة.