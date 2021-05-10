شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يفتتح جلسة التداول ويعقد نقاشا مع رئيس البورصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة البورصة المصرية اليوم لافتتاح جلسة التداول وتم النقاش مع رئيس البورصة فى اهم القضايا.

وبحسب بيان للتنسيقية، وضم وفد التنسيقية السيد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب والنائب محمد عزمى والنائب أكمل نجاتى والنائب أحمد قناوى أعضاء مجلس الشيوخ ومؤمن سليم وحنان وجدى ومحمد سالم وأسامة الرفاعى وشادى الكردى وباسم لطفى ومحمد أبو النجا وشريف الرفاعى ودينا المقدم وإبراهيم رمضان أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كان فى استقبال وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وبدا اللقاء بأن توجه الوفد ورئيس البورصة إلى صالة التداول لقرع الجرس وافتتاح جلسة التداول بمعرفة الاستاذ بلال حبش ممثلًا عن التنسيقية الذى قدم درع التنسيقية لرئيس البورصة وتسلم شهادة وجرس تذكارى من رئيس البورصة والقى بلال حبش كلمه فى الصالة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وعقب افتتاح جلسة التداول انتقل الوفد إلى قاعة الاجتماعات وبدء رئيس البورصة بعرض الأنشطة والإنجازات خلال الفترة الماضية ووضح التحديات التى تواجه البورصة المصرية.

واشارت النائبة مارسيل سمير إلى قواعد الشركات الصغيرة وضرورة الربط مع جهاز المشروعات واستفسرت حنان وجدى عن إجراءات السوق والتعامل وشركات السمسرة

وقال النائب محمد عزمى عضو التنسيقية أن بورصة النيل ومستقبل الشركات المتوسطة والصغيرة وإضافة أنشطة جديدة إلى السوق امر هام فى هذه المرحلة

وتحدث أحمد قناوى عن التشريعات والقواعد المنظمة للتداول والعمل بالبورصة وما هى التعديلات المقترحة وتساءل ابراهيم رمضان عن نتائج الحملات الدعائية للاستثمار فى البورصة

وتحدث باسم لطفى عن المصاعب التى تواجه الشركات من أجل القيد بالبورصة وتسأل أكمل نجاتى على تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية واثر ذلك على المستثمرين وعن موعد تطبيق الضريبة

فيما أشار محمد أبو النجا إلى صندوق مصر السيادى والاستثمار فى البورصة والمشاركة فى التنمية الاقتصادية كما تحدث محمد سالم عن جهاز حماية المنافسة والدور الرقابى على عمليات الاستحواذ

وختم بلال حبش الحوار باستعداد التنسيقية ونوابها واعضائها للتعاون مع البورصة فى المستقبل.