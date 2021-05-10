في عام ونصف.. تنفيذ 3504 قرار إزالة عقارات مخالفة بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى تنفيذ 317 قرار إزالة عقارات مخالفة بكافة الأحياء وذلك في الفترة من 1 يناير الماضي وحتى الآن.

وأضاف المحافظ، أن عدد قرارات الإزالة التي جرى تنفيذها خلال عام ٢٠٢٠ تقدر بـ٣١٨٧ قرار إزالة، مشيرا إلى خطورة العقارات المخالفة أرواح المواطنين، فضلا عن تشويه المظهر الحضاري والضغط على شبكات البنية التحتية.

وأوضح الشريف، أنه جرى التشديد على رؤساء الأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية ، لمنع أي شخص تسول له نفسه استغلال فترات العطلات للبناء بدون ترخيص.

وأكد أن تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة ستعمل على ضبط العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الاثنين، تقترب أعمال الإزالة التي جرت خلال عام مما جرت إزالته في 8 سنوات، إذ أن عدد قرارات الإزالة التي جرى تنفيذها بدءا من عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٩ بلغت ٣٨٨٦ قرار ازالة فقط.

ويتصدر حي العامرية ثان أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، إذ بلغت عدد قرارات الإزالة التي نفذها الحي في الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى ٧ مايو ٢٠٢١ عدد ٩٤ قرار إزالة، يليه حي شرق بـ ٨٥ قرار إزالة، وحي العامرية أول بـ ٣١ قرار إزالة.