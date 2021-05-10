بسبب عطل مفاجئ.. ضعف وانقطاع المياه عن 7 مناطق في شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الاثنين، حدوث عطل مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر ٥٠٠ مم خرساني.

تسبب الحادث في ضعف المياه عن قرى (طحوريا - كفر طحوريا - كفر الشرفا - القلزم - الحسنية - كفر سعد بحيري - الشيخة سالمة) بمدينة شبين القناطر.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، موضحة أنه يجري توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، وفي حال طلبها يجب الاتصال على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أنه من المنتظر بدء الأعمال صباح غدا الثلاثاء في تمام الساعة ١٠ صباحًا والانتهاء في الساعة ٤ عصرًا، وسيجرى تشغيل جميع المحطات الإرتوازية بالقرى المتأثرة بالضعف.