المركزي: 92 مليار جنيه زيادة في ودائع عملاء البنوك خلال شهر فبراير الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي أن ودائع العملاء في البنوك سجلت زيادة بقيمة 91.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي نتيجة زيادة الودائع الحكومية وغير الحكومية.

وأشار المركزي، في نشرته الشهرية عن أبريل الماضي، والمنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي محفظة الودائع قفزت بعد الزيادة في الجهاز المصرفي إلى نحو 5.374 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي مقابل نحو 5.283 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي.

وأوضح التقرير أن الودائع الحكومية استحوذت على نسبة 17.6% من إجمالي محفظة الودائع بنهاية فبراير الماضي لتسجل 945.8 مليار جنيه مقابل 920.4 مليار جنيه في نهاية شهر يناير بزيادة 25.4 مليار جنيه.

ووصلت ودائع الحكومة بالعملة المحلية في نهاية فبراير إلى 820.7 مليار جنيه مقابل 798.8 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي بزيادة تقترب من 22 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع الحكومة بالعملات الأجنبية في نهاية فبراير الماضي 125.1 مليار جنيه مقابل 121.7 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضي بزيادة 3.4 مليار جنيه.

واستحوذت الودائع غير الحكومية على نسبة 82.4% من إجمالي محفظة ودائع البنوك في نهاية شهر فبراير الماضي لتسجل 4.429 تريليون جنيه مقابل 4.362 تريليون جنيه في يناير الماضي بزيادة 66.2 مليار جنيه.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.773 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 3.706 تريليون جنيه في يناير الماضي بزيادة 67.2 مليار جنيه.

واستحوذت ودائع القطاع العائلي (الأفراد) على النسبة الأكبر من إجمالي محفظة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لتسجل 3.233 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 3.161 تريليون جنيه في يناير الماضي بزيادة 71.7 مليار جنيه.

وتوزعت باقي محفظة الودائع غير الحكومية بالجنيه المصري في فبراير الماضي بين ودائع لقطاع الأعمال العام بقيمة 63 مليار جنيه مقابل 59.2 مليار جنيه في يناير الماضي، وودائع لقطاع الأعمال الخاص بقيمة 463.6 مليار جنيه مقابل 471.8 مليار جنيه في يناير الماضي.

وسجلت إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية 655.9 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 656.9 مليار جنيه في يناير الماضي بتراجع 981 مليون جنيه.

وتضمنت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في نهاية فبراير ودائع للقطاع العائلي (الأفراد) بقيمة 447 مليار جنيه، مقابل 453.5 مليار جنيه في يناير الماضي بتراجع 6.5 مليار جنيه.

كما سجلت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية 30.2 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 31.1 مليار جنيه في يناير الماضي بتراجع 853 مليون جنيه، بينما سجلت ودائع الأعمال الخاص 167.3 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 165.4 مليار جنيه في يناير الماضي.