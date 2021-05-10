محافظ جنوب سيناء: "إسناد مقصد العائلة في مدينة الطور لشركة حراسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تمتلك مقصد العائلة بمدينة طور سيناء وهي التي تحدد لائحة العمل به، لافتًا إلى أنه جرى إسناد إدارة مقصد العائلة لإحدى الشركات، على أن يكون دورها منوط بأعمال الحراسة والصيانة، والإحلال والتجديد، وأعمال التجميل والزراعات.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء، بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، ومدير الشركة القائمة بالإدارة، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومديري الإدارات المعنية، لمناقشة بنود التعاقد مع الشركة.

وأكد المحافظ أن المسرح المفتوح بمقصد العائلة سيفتح أبوابه لاستقبال المواطنين وزائريها بالمجان، وذلك خلال إقامة الحفلات القومية والتراثية، مشددًا على قيام الشركة بتوفير فرص العمل لأبناء طور سيناء.

وطالب محافظ جنوب سيناء الشركة، بأن تكون الأسعار للمناطق الترفيهية والخدمات المقدمة للمواطنين مخفضة وتناسب مواطني مدينة طور سيناء، وأن يجري عرض قائمة الأسعار على المحافظة وعدم تطبيقها قبل الموافقة عليها.

وأشار المحافظ إلى أن القيمة الإيجارية للمحلات لا تزيد عن القيمة المقررة في شارع 306، وبالنسبة للماركات العالمية " براندات" يجري التعامل بالأسعار المقررة أسوة بالمحافظات الأخرى.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مقصد العائلة مقام لخدمة أهالي طور سيناء، وتوفير الأماكن المناسبة للعائلات وتوفير منطقة ترفيهية " كيدز اريا" للأطفال، إضافة إلى توفير محلات ماركات دولية مشهورة تقدم أنواع مختلفة من الأطعمة تناسب جميع الأذواق .