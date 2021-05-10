عثر عليها بالصدفة.. "سباك" يُعيد 100 ألف جنيه لصاحبها في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ضرب سباك في بني سويف مثالًا في الأمانة، بعدما أعاد حقيبة تحتوي على 100 ألف جنيه لمريض فقدها في أحد طرق المحافظة، ورفض الحصول على مكافأة.

كان وليد محمد سعيد ابن قرية الشناوية بمركز ناصر، متوجها لإحضار طعام السحور لمجموعة من زملائه ورجال يعملون معه في السباكة بالقرب من محطة وقود جديدة قرب محور عدلي منصور، وتعرض إطار دراجته الآلية للتلف ما اضطره للنزول لإصلاحه، ليفاجأ بحقيبة بها عمامة وبداخلها مبلغًا ماليًا يتخطى الـ100 ألف جنيه، وأوراق خاصة بصاحب المبلغ وتحاليل وأشعة.

أسرع بالبحث عن صاحب المبلغ المالي على صفحات التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، كما فحص أوراق الأشعة والتحاليل وتعرف على اسم صاحب الحقيبة، وتواصل مع الطبيب المعالج وحصل على رقم هاتف المريض الذي تبين أنه يقطن بإحدى قرى مركز الفشن وأنه كان في طريقه لإجراء عملية جراحية، وأعاد الحقيبة لصاحبها رافضًا الحصول على أي مكافأة.